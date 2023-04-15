İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, Antakya ile kardeş oda oldu Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilin içindeki Hatay'ın Antakya ilçesinin tekrar imarı çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği dost elini uzattı.

AA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 11 il hasar almış, ülkeler ve uluslararası kurumlar yardım seferberliği düzenlemişti.

Bu ülkelerden birisi de İtalya oldu.

Antakya'da sahra hastanesi kurdular

İtalyan Sivil Savunması tarafından Antakya'da 17 Şubat'ta kurulan İtalyan sahra hastanesi, depremde hasar gören kullanılamaz durumdaki hastaneler nedeniyle önemli bir görev yürüttü.

Kardeş oda protokolü

Şimdi ise İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği (CCİİST), Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile "kardeş oda protokolü" imzaladı.

İmza törenine İtalya Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ile İtalyan Sanayi ve Ticaret Odası Derneği Genel Sekreteri Fatih Ayçin katıldı.

"Deprem sonrası süreçte destekler devam edecek"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, imza töreninde yaptığı konuşmada, deprem sonrası sürecin henüz normale dönmediğini ve bunun için desteklerinin devam edeceğini bildirdi.

"81 İtalyan ticaret odası ve yurt içi firmaların da desteğini alarak bir fon kurulacak"

Depremin ilk gününden itibaren diğer STK'lerle birlikte İtalyan Ticaret Odası'nın, bölgedeki yardım çalışmalarında aktif rol aldığını belirten Manzini, bölgede ekonomik hayatı yeniden canlandırmak için 81 İtalyan ticaret odası ve yurt içi firmaların da desteğini alarak bir fon kuracaklarını aktardı.

"Şimdi dikkatimizi inşaat çabalarına döndürmemiz gerektiğini hissediyoruz"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Manzini, şunları kaydetti:

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Diğer birçok STK'nin olduğu gibi, odamız da ilk günden itibaren depremden etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmalarına aktif bir şekilde dahil olmuştur. Özellikle İtalya hükümetinin Hatay'da yapmış olduğu yardımlara dahil olduk. Lojistik desteğimiz İtalyan arama kurtarma ekibinin ve daha sonra sahra hastanesinin daha etkin çalışmasını sağlayarak yerel kurumların ve halkın takdirini kazandı. Şimdi dikkatimizi yeniden inşaat çabalarına döndürmemiz gerektiğini hissediyoruz ve bu yönde, bugün Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda protokolü imzalayacağımızı sizlere bildirmekten mutluluk duyarım.

"Aileler çocukların eğitimi için göç etti"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, depremden sonra kentten çevre illere ve Türkiye'nin diğer illerine göçün gerçekleştiğini aktararak şöyle konuştu: