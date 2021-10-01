İthalat rejiminde bazı gümrük vergileri yeniden belirlendi

İhracat rejiminde özellikle kahve ithalatına yönelik olmak üzere bazı gümrük vergilerinin yeniden belirlendiği belirtildi.

Kahve fiyatları dünyada artmaya devam ederken, kahve ithalatında gümrük vergileri ve tarım ürünlerinden elde edilen etil alkol ithalatındaki gümrük vergilerinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararından değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, kahve ithalatında gümrük vergileri yeniden belirlendi.

AB İLE BİRLİKTE LİSTELENEN ÜLKELERİN LİSTELERDEKİ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

İhracat rejimi kararı (I) sayılı listede, gümrük vergileri Avrupa Birliği (AB) ile birlikte belirlenen, İzlanda, Lihtenştayn Norveç ve İsviçre'den oluşan EFTA ülkeleri ile Faroe Adaları AB ile aynı sütundan çıkarıldı. EFTA ülkeleri ve F. ADA'nın gümrük vergileri listelerde dip not olarak düzenlendi.

KAHVE İTHALATININ GÜMRÜK VERGİSİ AB İÇİN YÜZDE 19,5'TEN YÜZDE 15'E İNDİRİLDİ

Kahve ithalatının gümrük vergisi AB için yüzde 19,5'ten yüzde 15'e, indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya için sıfırlandı.

Kahve ithalatının gümrük vergisi; Singapur için yüzde 19,5'ten yüzde 4,8'e, Venezuela için yüzde 6,5'ten sıfıra, D-8 ülkeleri için yüzde 19,5'ten yüzde 10'a diğer ülkeler için de yüzde 19,5'ten yüzde 17'ye indirildi. Listede AB sütunundan çıkarılan İsviçre ve Lihtenştayn için bu gümrük vergisi yüzde 11 olarak uygulanacak.

ETİL ALKOLÜN AB'DEN İTHAL EDİLENLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRDAN YÜZDE 50'YE ÇIKARTILDI

Tarım ürünlerinden elde edilen etil alkolün AB'den ithal edilenlerinin gümrük vergisi sıfırdan yüzde 50'ye çıkarılırken, bu oran Güney Kore, Malezya, Singapur, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılan bu kapsamdaki ithalat için yüzde 70, Gürcistan, Bosna Hersek ve Kosova için sıfır, Venezuela için ise yüzde 35 olarak belirlendi.

Norveç ve İzlanda'dan yapılan ithalata da AB ile aynı oran uygulanacak.

DİP NOTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aynı kararla, ithalat rejimi kararının (II) ve (III) sayılı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergilerini belirleyen listelerinin dip notlarında da değişiklikler yapıldı.