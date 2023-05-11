İthalata koruma yöntemlerinde düzenlemeye gidildi İthalata denetim farklı ürünleri de kapsamına alarak devam ediyor.

AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

İthalatta gözetim ve koruma önlemleri kapsamında, bazı taşlar, polietilen tereftalat (PET) cips ve İran menşeli BOPP film ithalatı uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, bazı yontulamaya ve inşaata elverişli işlenmiş taşlardan CIF kıymeti ton başına 500 doların altında olanların ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulaması yapılacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Koruma önlemine yönelik tebliğ de yayınlandı

Bakanlığın "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"leri de Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, PET cips ithalatında uygulanan koruma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticilerin yaptığı başvuru üzerine İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, konuya ilişkin soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma açılacak

Ayrıca, İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanan ve 1 Temmuz'da sona erecek korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Soruşturma sonucu, ilgili ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında 3 yıl miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Bu tebliğ de 2 Temmuz'da yürürlüğe girecek.