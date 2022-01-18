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    İthalatta gözetim uygulamasına yönelik yeni düzenleme

    Bazı ürün gruplarında ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla yürütülen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi.
    • AA
    • 18.01.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 13:49
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    İthalatta gözetim uygulamasına yönelik yeni düzenleme

    İthalatta gözetim uygulaması hakkında 14 tebliğ, 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde gerçekleşen değişiklikler yansıtılmak üzere güncellendi.

    Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    GÖZETİM UYGULANACAK ÜRÜNLERİN İÇİNDE AKILLI TELEFONLAR DA VAR

    Söz konusu tebliğler, birim gümrük kıymeti belirlenen tutarların altındaki akıllı telefonlar, fotovoltaik hücreler, led ampuller, debriyaj, doğal ahşap panel, bazı kontrplaklar, kapılar ve bazı su ısıtıcılarının ithalatında yürütülecek olan gözetim uygulamasına yönelik hükümleri düzenliyor.

    İthalatta gözetim uygulamasına yönelik yeni düzenleme #1

    GÖZETİM ÜLKE AYRIMI YAPILMADAN GERÇEKLEŞECEK

    Tebliğlerde bazı aydınlatma cihazları, mobilya, nitril eldivenler, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller, fren balataları, motorlu taşıtların bazı aksam ve parçalarının ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanacak gözetime ilişkin esaslar da yer alıyor.

    Bu kapsamda, 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti bulunan akıllı telefonlar, gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.


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