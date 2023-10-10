İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği yayınlandı Yerli üreticileri korumak amacıyla Çin'den gelen 'sitrik asit' ürününe yönelik bir damping soruşturması açıldı.

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Ticaret Bakanlığı, yerli üreticilerin ithal ürünlerde gördüğü haksız uygulama şikayetlerini inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda soruşturma açıyor.

Bakanlığın bu yönde oluşturduğu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, bugün Resmi Gazete’de yer aldı.

Çin'den gelen ürün kapsamındaki soruşturma girişimi yerli üretici Tezkim Tarımsal Kimya San firması tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.

“Sitrik asit” ürününe yönelik damping soruşturması

Bu tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2918.14.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “sitrik asit” ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesini kapsıyor.