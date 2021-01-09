İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği yürürlüğe girdi

Poliesterlerden düz iplik ve alaşımlı veya alaşımsız, plakaj hariç herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış yassı çelik ürünleri ile ilgili damping incelemelerine de kapsayan tebliğ yürürlükte.

Ticaret Bakanlığı’nın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli "poliesterlerden düz iplik" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

ÇİN, HİNDİSTAN VE MALEZYA İLE İLGİLİ DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER DEVAM EDECEK

Söz konusu soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla, Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, Çin Halk Cumhuriyeti için ise değiştirilerek uygulanmaya devam edilen dampinge karşı önlemler sürdürülecek.

AVRUPA BİRLİĞİ VE GÜNEY KORE’YE KARŞI DAMPİNG SORUŞTURMASI BAŞLADI

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore’den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, plakaj hariç herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/4 Sayılı Tebliğine göre yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Avrupa Birliği ve Güney Kore’den gerçekleştirilen "alaşımlı veya alaşımsız, plakaj hariç herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.

SORUŞTURMAYA KATILMAK İSTEYENLER BAKANLIĞA BAŞVURACAK

İlgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek söz konusu soruşturmaya katılmak isteyen tarafların belirlenen süre içerisinde Ticaret Bakanlığına başvurması gerekiyor.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat kapsamında, şikayet üzerine veya gerektiğinde resen yapılabilen inceleme sonucunda dampinge konu olan ithalatın ve bundan kaynaklanan maddi zararın ve "maddi zarar tehdidinin varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması" durumunda soruşturma açılabiliyor.