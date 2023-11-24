İthalatta korunma önlemi kapsamındaki KDV indirim hakkı kaldırıldı İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında KDV indirim hakkı kullandırılıyordu. Yeni alınan bir kararla bu indirim hakkının kaldırılmasına kararı verildi.

AA

Ürünler ithal edilirken verilen bir indirim kararı uygulamadan çekildi.

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkının kaldırılması kararlaştırıldı.

Buna göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanıyordu

İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılması karara bağlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)