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    İTO aralıkta fiyatı en çok artan ürünleri açıkladı

    İTO, her ay TÜİK'ten önce İstanbul'un enflasyonunu açıklıyor. Buna göre de fiyatı en çok düşen ve artan ürünlere de yer verdi.
    • 02.01.2023 - 16:33
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:44
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    İTO aralıkta fiyatı en çok artan ürünleri açıkladı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktararak İstanbul'da aralıkta önceki aya göre en çok ilaçların fiyatı artarken, en yüksek düşüşün karnabaharda görüldüğünü belirtti.

    Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 94 ürünün fiyatı ise değişmedi.

    İlaçların fiyatı yüzde 46,95 arttı

    Aralık ayında sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yer alan ilaçlar, yüzde 46,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

    Gıda harcamalarınında en fazla artış yüzde 42,17 ile yeşil soğanda oldu

    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler arasında ise gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 42,17 ile yeşil soğan, yüzde 27,76 ile yaş üzüm, konut harcamaları grubundan yüzde 25,02 ile şehir şebeke suyu, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile bilimsel ve edebi kitap, gıda harcamaları grubundan yüzde 21,66 ile soğan ve yüzde 16,72 ile elma yer aldı.

    Aralık ayında karnabahar fiyatı yüzde 22,14 ucuzladı

    2022 Aralık ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar, yüzde 22,14 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

    AA'nın haberine göre, fiyatında azalış izlenen diğer ürünler arasında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 21,73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 15,16 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 12,30 ile portakal ve yüzde 10,88 ile ıspanak yer aldı.

    karnabahar

    Aralık ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

    Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
    Yeşil Soğan 42,17
    Soğan 21,66
    Elma 16,72
    Mandalina 8,85
    Patates 7,92
    Karnabahar -22,14
    Portakal -12,3
    Ispanak -10,88
    Limon -9,5
    Lahana -9
    Pırasa -8,16
    Muz -6,79


    Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
    Yaş Üzüm 27,76
    Taze Fasulye 13,6
    Sivri Biber -9,33


    İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)
    İlaçlar 46,95
    Şehir Şebeke Suyu 25,02
    Bilimsel ve Edebi Kitap 25
    Sabun 13,7
    Gazete 11,16
    Elektrik Süpürgesi 11,12
    Çamaşır Suyu 11,07
    Zeytinyağı 10,54
    Leblebi 10,36
    Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti -21,73
    Maç Giriş Bileti Ücreti -15,16
    Benzin -3,62

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