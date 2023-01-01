İTO, İstanbul'un enflasyonu açıkladı

İTO'nun paylaşımına göre İstanbul'da aralıkta önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 2,94, toptan fiyatlar yüzde 3,71 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin enflasyonunu açıklamadan önce İstanbul'a ait kendi araştırmasını yayınlıyor.

Aralıkta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan "İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi", bir önceki aya göre yüzde 2,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,71 yükseldi.

İstanbul'un enflasyonu yüzde 92,97

Aralık 2021'e göre geçen ay yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 92,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 81,31 olarak gerçekleşti.

Perakendede s ağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 7,04 artış var

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 7,04, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,89, konut harcamalarında yüzde 3,82, diğer harcamalarda yüzde 3,07, gıda harcamalarında yüzde 3,06, giyim harcamalarında yüzde 1,18, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,50 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 3,09 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda en büyük artış inşaat malzemeleri grubunda

Aralık 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 10,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,15, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,31, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,43, madenler grubunda yüzde 3,23, mensucat grubunda yüzde 1,10 artış, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,44 azalış kaydedildi.