İTO: Paket servisi çalışma süreleri sahuru da kapsasın

Ramazan ayında paket servisi yapan iş yerlerinin çalışma sürelerinin sahuru da kapsaması talebi, İTO'dan geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ramazan ayı boyunca paket servisinin kısıtlamadan muaf tutulma süresi sahuru da kapsarsa hem esnafın memnuniyetinin artacağını hem de istihdama katkı sağlanacağını aktardı.

Avdagiç, "Ramazan’da lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri paket servislerini, sahuru da kapsayacak şekilde sürdürürlerse işletmelerimize ve istihdama katkısı olacaktır. Ramazan’da sahur vakti paket servisi ile bereketlensin." ifadelerini kullandı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA LOKANTA VE KAFE HİZMETLERİ PAKET SERVİSLE SINIRLANDIRILACAK

Avdagiç, İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağını, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceğini hatırlattı.

"RAMAZAN’DA SAHUR VAKTİ 'PAKET SERVİSİ' İLE BEREKETLENSİN"

Yeme-içme sektörünün salgın dönemindeki mağduriyetinin göz önünde bulundurulmasını isteyen Avdagiç, şöyle devam etti:

"Ramazan’da lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerleri paket servislerini, sahuru da kapsayacak şekilde sürdürürlerse işletmelerimize ve istihdama katkısı olacaktır. Ramazan’da sahur vakti paket servisi ile bereketlensin. Böylece servis, daha geniş bir zamana yayılmış olur. Daha fazla bir servis talebi doğacağı için de Ramazan ayı boyunca motorcu, kurye ek istihdamına da sebep olacaktır. Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur yapamayacak vatandaşlarımıza paket servisi seçeneğinin sunulması, onlar için de işletmelerimiz için de rahatlık sağlayacaktır."