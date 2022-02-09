İTO'dan küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi

İTO, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesi önerisinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını iletti.

"KÜÇÜK İŞLETMELERİ KORUYAN KADEMELİ TARİFE"

Avdagiç, "Bir çözüm yolu olarak biz, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ETKİLENDİ

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını ve bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti.

DÜNYADA 7 AYDA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 350 ARTTI

Avdagiç, pandeminin başlamasıyla birlikte Mayıs 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 7 aylık dönemde dünya piyasalarında doğalgaz fiyatlarının yüzde 350’nin üzerinde yükseldiğini, aynı şekilde, petrol fiyatlarının da 35 dolar seviyesinden yüzde 160’ın üzerinde artışla 90 doların üzerine çıktığını kaydetti.

"ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ REKOR SEVİYEDE"

Şekib Avdagiç, “Kömür fiyatlarındaki artış bile 3 katına ulaştı. Enerjideki bu artış, küresel ekonomide, 30-40 yıl sonra görülen rekor enflasyonun oluşumunda önemli rol oynadı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Bir süre önce doğalgaz ve elektriğe gelen zamlarda küresel ölçekteki yüksek fiyat artışlarının önemli bir payı bulunuyor. Ne yazık kİ yüksek enerji maliyetleri, maliyet artışına, bu da fiyatlarda yükselmeye neden olmaktadır.” diye konuştu.