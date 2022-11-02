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    İTO'ya göre, ekimde en çok kadın kazağı fiyatı arttı

    İstanbul Ticaret Odası'nın değerlendirmelerine göre, ekim ayında kadın kazağı yüzde 55,97 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
    • 02.11.2022 - 12:35
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    İTO'ya göre, ekimde en çok kadın kazağı fiyatı arttı

    İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), her ay İstanbul'da çeşitli kategorilerde ürünlerin fiyat değişimlerini ortaya koyuyor.

    Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 160’ının perakende fiyatı artarken, 13 ürünün fiyatı düştü, 69 ürünün fiyatı ise değişmedi.

    En çok artan harcama kalemi yüzde 55,97 ile kadın kazağı

    İstanbul'da ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 55,97 ile kadın kazağı olduğu bildirildi.

    İTO ya göre, ekimde en çok kadın kazağı fiyatı arttı #1

    Gıda ürünlerinden en fazla salatalığın fiyatı arttı

    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 52,82 ile salatalık, yüzde 42,00 ile kabak, kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 40,48 ile çorap, erkek giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 38,97 ile palto, yüzde 34,41 ile pardösü ve gıda harcamaları grubundan yüzde 32,67 ile domates fiyatı olarak kayıtlara geçti.

    Lahana

    Lahana yüzde 12,76 ucuzladı

    Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan lahana fiyatı yüzde 12,76 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

    Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler:

    • Yüzde 9,91 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti,
    • Yüzde 9,90 ile limon,
    • Yüzde 7,93 ile elma,
    • Yüzde 3,67 ile oturma odası takımı,
    • Yüzde 2,09 ile sosis.

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