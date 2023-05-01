İTO'ya göre İstanbul'un enflasyonu aylık yüzde 4,57 arttı TÜİK enflasyon verisini açıklamadan önce İTO, yaptığı araştırmanın sonucuna göre İstanbul'un enflasyonunu açıklıyor.

AA

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yaptığı çalışmaya göre, İstanbul'da nisanda, önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Böylece İstanbul'da yıllık bazda artış perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 oldu

İTO'nun kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verileri sektörel bazda değişim oranları doğrultusunda belirleniyor.

Sektörlere bakıldığında perakendede giyim harcamaları yüzde 29,04 ve toplan fiyatlarda işlenmiş maddeler grubunda ise yüzde 16,5 artış yaşandı.

Giyim harcamaları yüzde 29,04 arttı

Perakende fiyatlarda nisanda önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 29,04, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 11,97, gıda harcamalarında yüzde 3,87, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,32, konut harcamalarında yüzde 1,68, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,32, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,64, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,24 artış oldu.

İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 16,25 artış yaşandı

Nisanda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 16,25, mensucat grubunda yüzde 3,35, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,96, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,76, madenler grubunda yüzde 0,61 artış olurken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 10,45, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,10 azalış kaydedildi.