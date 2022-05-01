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    İTO'ya göre İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 80'e yaklaştı

    İTO, enflasyonun önce değeri olarak kabul edilen fiyat değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 11,36, toptan fiyatlar ise yüzde 5,33 arttı.
    • 01.05.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 18:02
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    İTO'ya göre İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 80'e yaklaştı

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Nisan 2022 tarihli İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yayınlandı.

    Aylık artış yüzde 11,36

    Nisan 2022'de bir önceki aya göre yüzde 11,36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de yüzde 5,33 artış kaydetti.

    Yıllık yüzde 79,97 artış

    Nisan 2021'e göre bu yılın aynı döneminde yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 79,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde de yüzde 73,21 olarak gerçekleşti.

    Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamaları yüzde 29,82 arttı

    AA'nın haberine göre nisanda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamalarında yüzde 29,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,95, gıda harcamalarında yüzde 11,49, konut harcamalarında yüzde 10,19, diğer harcamalar grubunda yüzde 6,65, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,84, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,02, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,80 artış görüldü.

    İTO ya göre İstanbul un yıllık enflasyonu yüzde 80 e yaklaştı #1

    Toptan fiyatlarda azalanlar

    Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 8,11, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8, madenler grubunda yüzde 4,12, mensucat grubunda yüzde 2,94, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,79 artış, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 2,05 azalış görüldü.

    Enflasyon rakamı 5 Mayıs'ta açıklanacak

    Türkiye'nin nisan ayı enflasyonu 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak.


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