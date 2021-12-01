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    İTO'ya göre kasımda perakende fiyatlar yüzde 4,71 yükseldi

    Enflasyon açıklanmadan önce öncü verilerden biri de İTO'nun fiyat artışları ile ilgili araştırma oldu. İTO'ya göre kasımda perakende fiyatlar yüzde 4,71, toptan fiyatlar ise yüzde 6,77 arttı.
    • AA
    • 01.12.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:54
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    İTO'ya göre kasımda perakende fiyatlar yüzde 4,71 yükseldi

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, kasım ayı itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan "Ücretliler Geçinme İndeksi" yıllık ortalama yüzde 24,05, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 34,08 artış gösterdi.

    KASIMDA PERAKENDE FİYAT ARTIŞI YILLIK YÜZDE 4,71 OLDU

    Söz konusu verilere aylık bakıldığında İstanbul'da kasımda perakende fiyatlarda yüzde 4,71, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,77 artış kaydedildi.

    PERAKENDEDE EN FAZLA ARTIŞ KONUTTA

    Kasımda önceki aya göre perakende fiyatlar; konut harcamalarında yüzde 9,52, diğer harcamalarda yüzde 5,60, kültür-eğitim ve eğlencede yüzde 5,45, ev eşyasında yüzde 3,88, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 3,40, gıdada yüzde 3,15, giyimde yüzde 2,34, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,68 arttı.

    İTO ya göre kasımda perakende fiyatlar yüzde 4,71 yükseldi #1

    TOPTANDA EN BÜYÜK ARTIŞ KİMYEVİ MADDELERDE

    Toptan fiyatlar ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 23,17, madenlerde yüzde 11,18, gıda maddelerinde yüzde 7,04, inşaat malzemelerinde yüzde 4,14, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,08, işlenmemiş maddelerde yüzde 4,03, mensucat grubunda yüzde 1,07 artış görüldü.

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