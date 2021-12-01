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İTO'ya göre kasımda perakende fiyatlar yüzde 4,71 yükseldi

İTO'ya göre kasımda perakende fiyatlar yüzde 4,71 yükseldi

Enflasyon açıklanmadan önce öncü verilerden biri de İTO'nun fiyat artışları ile ilgili araştırma oldu. İTO'ya göre kasımda perakende fiyatlar yüzde 4,71, toptan fiyatlar ise yüzde 6,77 arttı.