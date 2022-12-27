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    İyidere Limanı inşaatı devam ediyor

    Rize İyidere'de lojistik amaçlı bir liman inşa ediliyor. Liman tamamlandığında bölgenin ticari hareketi ve de istihdamı artacak.
    • 27.12.2022 - 16:34
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    İyidere Limanı inşaatı devam ediyor

    İyidere Lojistik Limanı'nın 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu nedenle çalışmalar tam kapasiteye yükselecek.

    Liman sahası dolgusu için yaklaşık 20 milyon metreküp taş kullanılacak. Aylık 500 bin ton taş dolgu yapıldı. Gelecek yıldan itibaren aylık dolgu 1 milyon tonun üzerine çıkacak.

    AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, İyidere Lojistik Limanı dolgu alanında incelemelerde bulundu.

    Liman inşaatı sürüyor

    Avcı, burada gazetecilere, liman inşaatının, mendirek uzunluğu yaklaşık 3 bin metre, kullanım sahası yaklaşık 800 bin metrekare olacak şekilde devam ettiğini söyledi.

    Avcı, limanda fiziki ilerlemenin yüzde 14 olduğunu, ana mendirekte ise 1.062 metre ilerlendiğini kaydetti.

    İyidere Limanı inşaatı devam ediyor #1

    "Demiryolu bağlantısı olacak"

    Lojistik merkezinin Türkiye için çok önemli mega projelerinin başında geldiğine dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

    "Ovit Tüneli vasıtasıyla Erzurum, Mardin'e ve oradan Orta Doğu'ya kadar bölgeyi bağlayan transit ticaret yolu inşa ettik. Ticaret yolunun denize açılan kısmına İyidere Lojistik Limanı'nı inşa ediyoruz. İnşallah buranın demir yolu bağlantısını da oluşturacağız. Çok kısa vadede olmasa da üzerinde çalıştığımız projeler var. Türkiye'de lojistik merkezlerine baktığımızda demir yolu ağının ulaşmadığı lojistik liman yok. Dolayısıyla lojistik limanı demir yolu ağı ile besleyip büyüttüğünüz zaman çok daha verimli hale geleceğini biliyoruz. Nasıl ki kara yolu bağlantısını Orta Doğu'ya kadar kurduysak Orta Asya'ya kadar da bir demir yolu bağlantısı oluştuğu takdirde bu limanın daha değerli hakle geleceğini biliyor ve planlarımızı o yönde yapıyoruz.

    İyidere Limanı inşaatı devam ediyor #2

    Dolgu çalışmaları devam ediyor

    Bölgede dolgu çalışmasını yürütüyoruz. Dolgu çalışması ilerlerken bir yandan mendirek diğer yandan rıhtım ile ilgili betonlama çalışmaları yapılacak. Proje iki üç noktada hızlanacak. Projenin ilerlemesinde yüzde 15 seviyelerinde görünüyoruz ama iki ay sonra çalışma hızı artacak. Yaklaşık 18 ay içerisinde buradaki çalışmanın bitmesini bekliyoruz."

    İyidere Limanı inşaatı devam ediyor #3


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