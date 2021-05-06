Rize’yi ticaret üssü haline getirecek proje için geri sayım başladı. İyidere Lojistik Limanı’nın 2023 yılının son aylarında tamamlanması bekleniyor.

ENSONHABER / İlyas Efe Ünal

Ensonhaber yazıyor; Türkiye, Rize'de yaşananları tüm gerçekliğiyle öğreniyor.

CHP ve HDP tarafından desteklenen eylemlerle durdurulmak istenen taş ocağından çıkarılacak taşlarla, İyidere ilçesine lojistik liman yapılacak.

RAKAMLARLA EKONOMİYE ETKİSİ

Rize'yi ticaret üssü haline getirecek İyidere Lojistik Limanı, Türkiye ekonomisine de güç katacak.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Limanı’nın bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan bir lojistik üs olacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, gayri safi yurt içi hasılaya etkisinin yaklaşık 200 milyon dolar, üretime etkisinin ise 400 milyon doların üzerinde olacağını söyledi.

TAMAMLANMA TARİHİ

Türkiye'nin 150 mega projesinden sadece biri olan İyidere Lojistik Limanı'nın 2023 yılının son aylarında tamamlanması planlanıyor.

PROJE RİZE'YE DEMİRYOLUNU DA GETİRECEK

Projenin tamamlanması, Rize halkı için de güzel haberleri beraberinde getirecek.

Öyle ki; demiryolu bağlantısının olmadığı bir lojistik liman düşünülemez. Rize'nin yıllardır beklediği demiryolu bağlantısı da bu projeyle birlikte kente ulaşabilir.

İyidere Lojistik Limanı’nın Türkiye için önemi VİDEO

MUHAMMED AVCI: BÖLGENİN EN HAYATİ PROJELERİNDEN BİRİ

Projeyle ilgili Ensonhaber'e konuşan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, "Lojistik merkez Rize'de yaklaşık 10 yıldır konuşulan bir konu. Bölgenin en hayati projelerinden biri esasında. Sadece Rize'yi ilgilendirmiyor; Trabzon'u, Gümüşhane'yi, Bayburt'u, Erzurum'u, Artvin'i... Bütünüyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tamamını ilgilendiren bir proje. Türkiye'nin 150 mega projesinden bir tanesi.

10 BİN KİŞİYE YENİ İŞ İMKANI

Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri istihdam. Direkt olarak bin kişiye, dolaylı olarak 8-10 bin kişi civarında bir istihdam kapısı oluşturacağını öngörüyoruz. Karadeniz bir ticaret gölüne dönmeye başladı. Karadeniz'in içindeki bu ticari hacimden Doğu Karadeniz bölgesi olarak biz gerekli istifadeyi sağlamamız lazım.

DEMİRYOLU OLMAZSA, LOJİSTİK MERKEZ EKSİK KALIR

Demiryolu gibi bir kazanımı lojistik merkez sayesinde elde etme ihtimalimiz var. Buna çok yakınız. Zaten eğer bir demiryolu bağlantısı olmazsa, lojistik merkez eksik kalır" ifadelerini kullandı.

PROJEDEN BİLGİLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise, İyider Lojistik Limanı hakkında şu bilgileri verdi;

“Proje kapsamında; 2 bin 780 m ana mendirek, 460 m tali mendirek; genel kargo, konteyner, kuru yük olmak üzere toplam 1160 m kazıklı rıhtım, 280 m uzunluğunda derinliğinde su içi betonlu rıhtım, 40 x 270 m Ro-Ro rıhtımı, 350 bin m2 geri saha alanı, 800 bin m2 korunmuş su alanı yapılandırılacaktır. Limanın kapasitesi yılda; 3 milyon ton Genel Kargo, 8 milyon ton Dökme Yük, 100 bin TEU Konteyner, 100 bin araç Ro-Ro olarak planlanmıştır.

İYİDERE LOJİSTİK LİMANI HANGİ SEKTÖRLERDE İŞ FIRSATI DOĞURACAK

Rize İyidere Lojistik Limanı projesi inşaat, kara ulaştırması, motorlu taşıtlar ve motosikletler dışındaki perakende ticaret; ev eşyalarının onarımı; elektrik, gaz ve su temini, tekstil ve tekstil ürünleri, gayrimenkul faaliyetleri, madencilik ve taşocağı; tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık; yiyecek, içecek ve tütün, kimyasallar ve kimyasal ürünler, ağaç ve ağaç ürünleri, rafine edilmiş petrol ve nükleer yakıt, oteller ve restoranlar, kauçuk ve plastik, posta ve telekomünikasyon; selüloz, kağıt, kağıt, basım ve yayıncılık, elektrik ve optik ekipmanlar, su ulaştırma ve makine olmak üzere birçok sektöre de dolaylı istihdam katkısı sağlanacaktır."