Havaların ısınması, Kurban Bayramı'nın idari tatilinin 9 güne çıkartılması gözleri tatil merkezlerine çevirirken İzmir’in Foça ilçesinde de hareketlilik arttı.

İzmir'in Foça ilçesi; denizi, mimari yapısı, tarihi ile ziyaretçiler için çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

Foça otelleri yüzde 80 dolu

Plajlarda yoğunluğun arttığı ilçede otellerdeki doluluk oranı da şimdiden yüzde 80’lere ulaşırken, bayramda otellerin tam kapasite çalışacağı öğrenildi.

Ekonominin can simidi olan turizm, özellikle Kurban Bayramı ile beraber Foçalı esnafların da yüzünü güldürdü.

"Foça'da huzurluyuz"

İHA'nın haberine göre, Foça’ya son 2 yıldır tatile geldiğini kaydeden Mehmet Öztürk, "Geçen sene günübirlik gelmiştik, bu yıl tüm sezon burada kalacağız. Huzurluyuz, güzel bir yer Foça. Ailemle, çocuklarımla güzel bir tatil geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor VİDEO



"Tatil yapmak için Foça’da her şey mevcut"

Foça aşığı olduğunu belirten Kadir Akyol, “Yıllardır Foça’ya gelip giderim, yazları burada geçiririz. Tatil yapmak için Foça’da her şey mevcut.” diye konuştu.

"Pandemiden dolayı bir boşluk oluştu"

Foça’yı çok beğendiğini ifade eden Gülizar Kaya ise, “Pandemiden dolayı bir boşluk oluştu. İnsanlar Foça’ya daha çok akın etmeye başladı." dedi.

Oteller kapasitesinin üstüne çıkabilir

Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, pandemi sonrası büyük bir doluluk oranı yaşandığını ancak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Otellerimizde şu an doluluk oranı yüzde 70, yüzde 80 kapasitede. Esnaf arkadaşlardan aldığım bilgilere göre dayanarak söylüyorum. Pandemiden çıktık. İnsanlar birbirini özledi, denizi özledi, sahili özledi, gezmeyi özledi. Bu bağlamda hastalığın devam ettiğini düşünerek hareket edersek çok sevinirim.





Tedbirler alındı

Foça‘ya gelen misafirlerin sağlığı için biz de işletmeler olarak elimizden gelen tedbirleri aldık. Bayramla ilgili beklentimiz çok yüksek, talepleri görüyoruz. Otellerin dolacağını ve kapasitesinin daha da üstünde olacağını görüyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı huzurlu günler dilerim."













