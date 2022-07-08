Petrol
106.31
1.59%
Euro
17.596
0.19%
Dolar
17.3207
0.31%
Altın
969.77
0.45%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
371.081
4.96%
BTXN Coin
6.57
2.17%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

    Havaların ısınması, Kurban Bayramı'nın idari tatilinin 9 güne çıkartılması gözleri tatil merkezlerine çevirirken İzmir’in Foça ilçesinde de hareketlilik arttı.
    • 08.07.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

    İzmir'in Foça ilçesi; denizi, mimari yapısı, tarihi ile ziyaretçiler için çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

    Foça otelleri yüzde 80 dolu

    Plajlarda yoğunluğun arttığı ilçede otellerdeki doluluk oranı da şimdiden yüzde 80’lere ulaşırken, bayramda otellerin tam kapasite çalışacağı öğrenildi.

    Ekonominin can simidi olan turizm, özellikle Kurban Bayramı ile beraber Foçalı esnafların da yüzünü güldürdü.

    "Foça'da huzurluyuz"

    İHA'nın haberine göre, Foça’ya son 2 yıldır tatile geldiğini kaydeden Mehmet Öztürk, "Geçen sene günübirlik gelmiştik, bu yıl tüm sezon burada kalacağız. Huzurluyuz, güzel bir yer Foça. Ailemle, çocuklarımla güzel bir tatil geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor VİDEO

    "Tatil yapmak için Foça’da her şey mevcut"

    Foça aşığı olduğunu belirten Kadir Akyol, “Yıllardır Foça’ya gelip giderim, yazları burada geçiririz. Tatil yapmak için Foça’da her şey mevcut.” diye konuştu.

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor #1

    "Pandemiden dolayı bir boşluk oluştu"

    Foça’yı çok beğendiğini ifade eden Gülizar Kaya ise, “Pandemiden dolayı bir boşluk oluştu. İnsanlar Foça’ya daha çok akın etmeye başladı." dedi.

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor #2

    Oteller kapasitesinin üstüne çıkabilir

    Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, pandemi sonrası büyük bir doluluk oranı yaşandığını ancak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek şunları söyledi:

    “Otellerimizde şu an doluluk oranı yüzde 70, yüzde 80 kapasitede. Esnaf arkadaşlardan aldığım bilgilere göre dayanarak söylüyorum. Pandemiden çıktık. İnsanlar birbirini özledi, denizi özledi, sahili özledi, gezmeyi özledi. Bu bağlamda hastalığın devam ettiğini düşünerek hareket edersek çok sevinirim.

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor #3

    Tedbirler alındı

    Foça‘ya gelen misafirlerin sağlığı için biz de işletmeler olarak elimizden gelen tedbirleri aldık. Bayramla ilgili beklentimiz çok yüksek, talepleri görüyoruz. Otellerin dolacağını ve kapasitesinin daha da üstünde olacağını görüyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı huzurlu günler dilerim."

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor #4

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor #5

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor #6

    İzmir Foça’da Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor #7


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Vakanüvis, İngiltere'nin 'tuhaf' başbakanlarını yazdı
    Gündem

    Vakanüvis, İngiltere'nin 'tuhaf' başbakanlarını yazdı

    Yavuz Ağıralioğlu: Ekrana çıkarttığımız 'mağdur' kişiler daha dikkatli seçilmeliydi
    Politika

    Yavuz Ağıralioğlu: Ekrana çıkarttığımız 'mağdur' kişiler daha dikkatli seçilmeliydi

    Görüş Bildir