Euro
9.8377
-0.47%
Dolar
8.3055
-0.8%
Altın
484.13
-0.64%
Borsa
1.466
0.52%
Bitcoin
398.547
-0.84%
EXEN Coin
25.59
-1.34%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    İzmir'de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı

    Babasının yaptığı ahşap oyma sanatını kendisine meslek edindi, ihracata başladı ve gelecek planları arasında alanında öğretim görevlisi olmak var.
    • AA
    • 31.08.2021 - 14:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı

    İzmir'de ağacı ince ince işleyip sanata dönüştüren ve yaptığı ahşap oymaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderen Hakan İnce'nin en büyük hedefi üniversitelerde oyma sanatıyla ilgili ders vermek.

    YAŞI 22, YAPTIĞI ESERLERİ 10 ÜLKEYE PAZARLIYOR

    Ahşap oyma sanatını babasından öğrenen 22 yaşındaki İzmirli genç usta, binbir zahmetle yaptığı eserleri başta ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi 10 ülkeye gönderiyor.

    OKULLA  ATÖLYEYİ AYNI ANDA YÜRÜTTÜ

    İlk olarak 7 yaşında ahşap ustası babası Ali İnce'nin yanında iskarpela (Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç) tutmaya başlayan Hakan İnce, hem okuluna devam etti hem de atölyede işi öğrendi.

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #1

    "EVDE BABAM, ATÖLYEDE USTAM"

    "Evde babam, atölyede ustam" dediği babasından işin inceliklerini öğrenen İnce, zamanla kendini geliştirdi. Ahşaba çiçek işleyerek işe başlayan İnce, sonrasında farklı çalışmalar yaptı.

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #2

    BABASININ ESERLERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'Nİ SÜSLÜYOR

    Babasıyla beraber yaptığı eserleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılan İnce, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarına da model üretti.

    Babasından miras aldığı ahşap oyma sanatına Karabağlar ilçesindeki 80 metrekarelik dükkanda devam eden İnce, işlerin çoğunu artık tek başına yürütüyor.

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #3

    "MOTİFLER AHŞABIN İÇİNDE SAKLI"

    "Motifler ahşabın içinde saklı. Ben sadece üzerindeki talaşı alıyorum" diyen İnce, büyük firmalara model üretmeye devam ettiklerini belirtti.

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #4

    "ABD BİZE BAŞVURDU"

    ABD'de bir kilisenin, tarihi ahşap kapısını tamir etmek için kendilerine başvurduğunu belirten İnce, "Şu anda lüks bir otelin mobilyasını da biz yapıyoruz. Şimdiye kadar ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, İtalya, Fransa, Azerbaycan, Katar, İngiltere, Lübnan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ahşap ürünler gönderdim. Geri dönüşler çok olumlu, inşallah yurt dışında daha fazla boy göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #5

    "YAPTIĞIM ESERLERİ TELEVİZYONDA GÖRÜNCE SEVİNİYORUM"

    Yaptığı eserleri televizyonlarda gördüğünde çok mutlu olduğunu vurgulayan İnce, bazı ünlü isimler için ahşap ürünler hazırladığını sözlerine ekledi.

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #6

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #7

    İzmir de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir