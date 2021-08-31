İzmir'de babasının mesleğini devralarak yurt dışına taşıdı

Babasının yaptığı ahşap oyma sanatını kendisine meslek edindi, ihracata başladı ve gelecek planları arasında alanında öğretim görevlisi olmak var.

İzmir'de ağacı ince ince işleyip sanata dönüştüren ve yaptığı ahşap oymaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine gönderen Hakan İnce'nin en büyük hedefi üniversitelerde oyma sanatıyla ilgili ders vermek.

YAŞI 22, YAPTIĞI ESERLERİ 10 ÜLKEYE PAZARLIYOR

Ahşap oyma sanatını babasından öğrenen 22 yaşındaki İzmirli genç usta, binbir zahmetle yaptığı eserleri başta ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi 10 ülkeye gönderiyor.

OKULLA ATÖLYEYİ AYNI ANDA YÜRÜTTÜ

İlk olarak 7 yaşında ahşap ustası babası Ali İnce'nin yanında iskarpela (Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç) tutmaya başlayan Hakan İnce, hem okuluna devam etti hem de atölyede işi öğrendi.

"EVDE BABAM, ATÖLYEDE USTAM"

"Evde babam, atölyede ustam" dediği babasından işin inceliklerini öğrenen İnce, zamanla kendini geliştirdi. Ahşaba çiçek işleyerek işe başlayan İnce, sonrasında farklı çalışmalar yaptı.

BABASININ ESERLERİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'Nİ SÜSLÜYOR

Babasıyla beraber yaptığı eserleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılan İnce, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarına da model üretti.

Babasından miras aldığı ahşap oyma sanatına Karabağlar ilçesindeki 80 metrekarelik dükkanda devam eden İnce, işlerin çoğunu artık tek başına yürütüyor.

"MOTİFLER AHŞABIN İÇİNDE SAKLI"

"Motifler ahşabın içinde saklı. Ben sadece üzerindeki talaşı alıyorum" diyen İnce, büyük firmalara model üretmeye devam ettiklerini belirtti.

"ABD BİZE BAŞVURDU"

ABD'de bir kilisenin, tarihi ahşap kapısını tamir etmek için kendilerine başvurduğunu belirten İnce, "Şu anda lüks bir otelin mobilyasını da biz yapıyoruz. Şimdiye kadar ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, İtalya, Fransa, Azerbaycan, Katar, İngiltere, Lübnan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ahşap ürünler gönderdim. Geri dönüşler çok olumlu, inşallah yurt dışında daha fazla boy göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIM ESERLERİ TELEVİZYONDA GÖRÜNCE SEVİNİYORUM"

Yaptığı eserleri televizyonlarda gördüğünde çok mutlu olduğunu vurgulayan İnce, bazı ünlü isimler için ahşap ürünler hazırladığını sözlerine ekledi.