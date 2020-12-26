İzmir'de geç olgunlaşan 'çekişte zeytini'nin yağı tescillendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetişen ve geç olgunlaşan "çekişte zeytini"nin yağına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Bozdağ eteklerinde kıraç arazide yetişen, iriliği ve aromasıyla diğer zeytin türlerinden ayrılan çekişte zeytininin erken hasadı aralık ayının başında, "çakır hasadı" olarak anılan ikinci hasadı ise zeytinin yeşilden pembeye döndüğü yılbaşında yapılıyor.

TİCARET ODASI BAŞVURU YAPTI

Soğuk sıkımla elde edilen çekişte zeytinyağına, Ödemiş Ticaret Odasının başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

"ZEYTİNYAĞI TADIMCILARININ VAZGEÇİLMEZİ"

Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, yaklaşık 3 sene önce coğrafi işaret alabilmek için başvuru yaptıklarını, bu süreçte konunun hakimi kişilerle bir kurul oluşturduklarını anlattı.

Çekişte zeytinyağının çok özel olduğunu aktaran Eriş, "Bu zeytin çeşidi, geç olgunlaşması nedeniyle meyvemsi aromatik tadı çok fazladır. Bu aromatik tat, yoğun bir biçimde hissedilir. Zeytinyağı tadımcılarının vazgeçilmezidir." dedi.

DAHA FAZLA KAZANÇ İÇİN

Çekişte zeytininin başka bölgede yetişse bile aynı lezzeti vermeyeceğini kaydeden Eriş, "Türkiye'de 600'den fazla coğrafi işaretli ürün var. Coğrafi işareti aldıktan sonra bu zeytinyağını ayrı paketleyerek, firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak, tüketiciyi böyle kaliteli bir ürünle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

"ALAN BİR DAHA ALIYOR"

Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Coşkun da çekişte zeytininin ilçede çok talep gördüğünü ifade etti.

Bu zeytin türünün 1.500 yıldır Ödemiş ve çevresinde yetiştiğini dile getiren Coşkun, "Kıraç alanlarda dayanıklı bir ürün. Ayrıca aroma yönünden en zengin çeşit. Bunun yağı da ayrı bir lezzetli. Bizler evlerimizde çok sık kullanıyoruz. Maalesef bu ürünü tanıtamadık ama bundan sonra tanınacaktır. Stoklarımızda yaklaşık 25 ton civarında yağ bulunuyorsa bunun yüzde 90'ı çekişte zeytinyağıdır. Marketimizde de bunun satışı yapılıyor. Gelen bir daha geliyor alan bir daha istiyor." dedi.