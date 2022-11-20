İzmir’de gevrek ve boyozun yeni fiyatı 5 liraya çıktı

İzmir'de gevrek olarak adlandırılan simit, pazartesi gününden itibaren yüzde 25 zamlanarak 5 lira olacak.

İzmir’de 4 liradan satılan gevrek, İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası’nın talebi üzerine, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin aldığı yeni bir kararla 5 liraya yükseldi.

Yeni fiyat tarifesinin pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Gevrek yüzde 24 zamlandı

Talebin değerlendirilmesiyle alınan karar sonucu 4 liradan satılan gevrek, yüzde 25 zamlanarak 5 lira oldu.

Boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatı 5 lira

Gevrekle birlikte boyoz, poğaça, peynir ve yumurtanın tane fiyatları da 5 liraya yükseldi.

İzmir'de, kumru fiyatı ise 15 liraya çıktı.

Vatandaşlar normal karşıladı

İzmir’de pazartesi gününden itibaren gevrek ve boyoz fiyatının 5 liraya yükselmesini değerlendirilen vatandaşlar ise alınan zam kararının normal olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Fatih Özkadir, "Tüm maliyetler arttı. İşçi maliyetleri arttı, kira ve diğer maliyetler de arttı. Bu durumda simidin de fiyatının artması gayet normal. Ama alım gücünün az olması da üzücü." dedi.

"İster istemez kabullendik artık"

İHA'nın haberine göre, Galip Öz ise, "Zam yapılmazsa sıkıntı var demektir. Gevrekçiye de bu işin imalatını yapan arkadaşlara da bir şey diyemeyiz. Dünyada bir kriz var; ister istemez kabullendik artık." sözlerine yer verdi.