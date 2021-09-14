İzmir'de ilk yenilenebilir enerji ihracatçıları birliği kuruluyor

Yenilebilir enerji konusunda ihracatçı firmalar, kendi alanlarında karşılaştıkları sorunları aşmak için "birlik" kurmaya karar verdi.

Türkiye'nin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin, sektörün başkenti İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altında kurulması planlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı açıklamada, "Bu alanda ciddi bir teknoloji ve Ar-Ge de gelişiyor. Amacımız üreticileri aynı çatı altında toplayarak güçlerini birleştirmelerini sağlamak. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe bir ihracatçı birliği bulunmadığı için bu çalışmayı başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

İHRACAT YAPAN 309 FİRMANIN 200’Ü İZMİR’DE

Eskinazi, bu kapsamda, 200'ü İzmir'de bulunmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları alanında ihracat yapan 309 firmanın ürün ve hizmet bazlı inceleneceğini söyledi.

MEVCUT İHRACATIN ANALİZİ YAPILIYOR

Firmaların kayıtlı ihracatının analizini yapmaya başladıklarını aktaran Eskinazi, şöyle konuştu:

"Elimizdeki 309 firma üzerinde çok hassas bir çalışma yapmamız gerekiyor çünkü yenilenebilir enerjide bir gümrük tarifesi bulunmuyor. Örneğin, bir rüzgar türbininde kullanılan motor parçası yenilenebilir enerji ekipmanı olarak görülmüyor, yani bunu ayrıştıracak bir tarife yok. Motor olarak ihraç ediliyor ve böyle olunca da konusu itibarıyla savunma sanayisinde görünüyor.

YENİ BİR GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU TAMAMLANMALI

Bu nedenle yeni bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlaması gerekiyor. Biz de şu an karşımızda nasıl bir potansiyel var ona bakıyoruz."