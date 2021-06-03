İzmir'de, kademeli normalleşme düğün sektörünü sevindirdi

Salgın sürecinde düğün sektörü büyük zarar gördü. Devletin sunduğu desteklerle sektör ayakta kalabildi. Normalleşme ile birlikte artan talep, sektörde hareketlilik başlattı.

İzmir'de, kademeli normalleşme süreciyle başlayan düğünler, sektörde sevinçle karşılandı.

GELİNLİK VE ABİYE ÜRETİCİLERİ MEMNUN

Gelinlik ve abiye üretim kapasitesiyle iç pazarın yanında ihracat pazarında da önemli paya sahip sektör, salgın döneminde düğün merasimlerine gelen kısıtlamayla zor günler geçirdi. En önemli pazarlar olan Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de aşılamanın yaygınlaşması ve kademeli normalleşme adımlarıyla kentteki irili ufaklı atölyelerde hareketlilik başladı.

İŞ YERLERİNDE DİKİŞ MAKİNESİ SESLERİ BAŞLADI

Sektörün kalbinin attığı İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi'nde de iş yerlerinden dikiş makinesi sesleri yükseliyor.

Sektör temsilcileri, ilerleyen aylarda gelecek yeni adımlarla işlerinin daha da açılacağını umut ediyor.

"NİKAHLARLA İLGİLİ AÇILMAYI HAZİRANDA DEĞİL TEMMUZDA BEKLİYORUZ”

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan site başkanı Abdullah Salkım, nikahlarla ilgili açılmayı haziranda değil temmuzda beklediklerini söyledi.

Alınan kararlar arasında nikahlarla ilgili kısmın sürpriz olduğuna işaret eden Salkım, "Şu an nikah olarak açıldı ama bu bile çok iyi oldu. Hem evlenenler hem de ticaret yapanlar için sevindirici gelişme. Bir hareketlenme başladı." dedi.

“MÜŞTERİLERDEN BİR ANDA TALEPLER GELMEYE BAŞLADI”

Gelinliklerin kişiye özel dikildiğine vurgu yapan Salkım, müşterilerden bir anda talepler gelmeye başladığını anlattı.

Salkım, yurt dışından da başta Avrupa olmak üzere aşılanmanın arttığı ülkelerden talepler geldiğini belirterek, "Avrupa'da açılmalar eyalet bazında oluyor. Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler normalleşmeye başladı. Bununla beraber bize de talepler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.