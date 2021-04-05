İzmir’in patatesi ile ünlü Ödemiş ilçesinde, soğuk havalar nedeniyle örtü altına alınmayan patatesler don olayından olumsuz etkilendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, daha önce ekimini yaptığı patateslerin don olayından etkilenmemesi için üzerini elyaf örtüyle örtmüştü. Kentte etkili don olayı nedeniyle elyaf örtüyle kaplı olmayan patatesler ise soğuk havada zarar gördü.

"PATATES REKOLTESİNİ ETKİLEYECEK"

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, elyaf altına alınan bitkinin don olayından etkilenmediğini belirterek, ”Mart ayının sonu patatese iyi gelmedi. 25 Mart günü yağan kar ile aynı gece meydana gelen don olayı, patates rekoltesini etkileyecek. Örtü altına alınmayan sürgün halindeki bitki maalesef karardı. Yeniden sürgün vermesi beklenecek. Bu da hem ürünü geciktirecek hem de rekolteyi düşürecek.” diye aktardı.

İzmir’de örtü altına alınmayan patatesi don vurdu VİDEO

"ÜZERİNE ELYAF ÖRTTÜĞÜMÜZ HALDE ÜRÜN ZARAR GÖRDÜ"

Ödemiş’in Birgi Mahallesi’nde patates üreticiliği yapan Fadime Ünalmış da havaların ısınmasıyla birlikte patates bitkisi üstündeki elyafı kaldırdıklarını belirterek, "Elyaf ile bitkinin üstünü örtmemize rağmen yine de zarar gördü. Şimdi ilaçlama ve bakım çalışmaları yapıyoruz." dedi.

PATATES FİYATLARI

Kış patatesinin halen tüketilmediğini ve depolarda beklediğini belirten Ünalmış, "Duyduğumuza göre fiyatlar da iyi değilmiş. 40-50 kuruş arasında dediler. Bu fiyatlar üreticiyi kurtarmaz aksine zarar ettirir." şeklinde konuştu.