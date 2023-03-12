İzmir’de Ramazan pidesinin gramajı düşerken fiyatı da arttı Ramazan'a sayılı günler kala "11 ayın sultanı" olarak anılan ayın vazgeçilmezi olan Ramazan pidesine zam yapılıyor. İzmir'de daha önce 350 gramdan satılan pide 320 grama indi ve geçen yıl 6 lira olan fiyatı 10 liraya çıktı.

Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları, İzmir'de de açıklandı. İzmir’de alınan bir kararla Ramazan pidesinin hem gramajı düştü hem de fiyatı artış gösterdi.

Zam, 23 Mart Perşembe gününden itibaren uygulanacak

İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.

Yetkililer zammın nedenini "artan maliyetler" olarak açıklıyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, Ramazan pidesinin gramajının düşürülüp, fiyatının artmasındaki en büyük sebebin artan maliyet olduğunu söyledi.

Yüzde 66 fiyat artışı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl yüzde 66 fiyat artışıyla 10 liradan satışa sunulmasına karar verdi.

"Ankara’da 300 gramı 10 liraya"

Hüseyin Sağır, yaptıkları zammı, "Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılacak. Biz 20 gram fedakarlık yaptık." olarak açıkladı.

Ankara pideye yüzde 100 zam yaptı

Dün yapılan açıklanmaya göre, Ankara’da geçen yıl 250 gramı 5 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 300 gramı 10 TL olarak tüketiciyle buluşacak.

"Maliyetimiz bizi kurtarmıyor"

Ankara'da fırın sahibi olan Muhittin Koca, pideye yapılan zammın gerekçesini şöyle açıkladı: