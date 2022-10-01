İzmir'de üniversite okudu, Amasya’daki köyüne döndü, süt çiftliği kurdu

Köyden kente göçün giderek arttığı bir iklim yaşanıyorken, Amasya’da Taha Karan adlı genç, İzmir'de işletme okuduktan sonra Harmanağılı köyündeki dedesinin ağılında hayvancılığa başladı.

Amasya’da Taha Karan adlı genç, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesinden 3 yıl önce mezun olduktan sonra köyüne dönüp ailesinin desteğiyle süt çiftliği kurdu.

4 ineği 50'ye çıkardı

26 yaşındaki Karan, dedesinden kalma yaklaşık 60 yıllık ahırı modernize edip, ailesinin desteği ile aldığı 4 ineğin geliriyle çiftliğindeki hayvan sayısını 2 yıl içinde 50’ye kadar yükseltti.

Destek alarak hayvan sayısını artıracak

İHA'nınhaberine göre, Karan şimdi de başvurduğu genç çiftçi projesinden destek alması halinde hedeflerini büyütmeyi planlıyor.

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Harmanağılı köyünde dedesinden kalma ağılda başladı

Karan, öğrencilik yıllarında hayvancılığa merak salması üzerine memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Harmanağılı köyünde dedesinden kalma ağılı modernize etti.

Süt sağmayı bilmezdi

Daha önce süt sağmayı bile bilmezken satın aldığı jersey ırkı 4 süt ineğinin bakımını ve elde ettiği sütlerin satışını kendisi yapan genç çiftçi, işlerinin artırması üzerine geçen yıl 2 personele istihdam sağladı.

Yeni doğanlara gözü gibi bakıyor

Yeni doğan hayvanlarına ise adeta gözü gibi bakıp biberonla besleyerek gelişimlerini takip ediyor.

Annelerden teşekkür alıyor

20 ineğinden günde 2 kez yapılan sağım sonrası biriktirilen ortalama 250 litre sütü sabah erkenden paketleyip kent merkezindeki müşterilerine kapı kapı dağıttıran Karan, “Kaliteli bir iş yaptığımızı özellikle çocuklara sütü sevdirdiğimizden anlıyorum. Çünkü birçok anneden ‘Çocuğum sizden sonra süte başladı. Başka süt içemiyor’ şeklinde dönüşler alıyorum.” dedi.

“Marka olmayı hedefliyorum”

Hayvanlarının yeminin büyük bölümünü kendilerine ait arazide ürettiklerine değinen Taha Karan, “Doğrudan tüketiciye ulaştırdığımız için de avantajımız oluyor. Şu anda kendi yağımızla kavruluyoruz. Özellikle Türkiye’de marka olmayı hedefliyorum. Güven vermeyi ve daima daha iyisini yapmayı hedefliyorum.” diye konuştu.