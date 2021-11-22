İzmir'de yapılan konutlar 26 Kasım'da teslim edilecek

İzmir'de yapılan konutlar 26 Kasım'da teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremi sonrası depremzedelere tahsis edilecek konutların tesliminin 26 Kasım tarihinde yapılacağını söyledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından bölgede yaraların sarılması için büyük bir çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti ve depremzedeler için konutların inşasına hızla başlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TESLİM TARİHİNİ AÇIKLADI

12 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan konutlarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim tarihini açıkladı.

"İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. İzmir depreminden sonra yapılan yeni konutları 26 Kasım'da teslim edeceğiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözlerime Cuma günü bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağım, İzmirli kardeşlerimle başlamak istiyorum. 30 Ekim'de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi ilk anından itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk.

"İZMİR'DE YAPILAN KONUTLARI 26 KASIM'DA TESLİM EDECEĞİZ"

İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. İzmir depreminden sonra yapılan yeni konutları 26 Kasım'da teslim edeceğiz.





20 YILA YAYILAN VADE İLE KOLAY ÖDEME İMKANI

İlk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli, 20 yıla yayılan bir vade ile takdim edeceğiz. 2+1 konutlarda aylık ödemeler 740 liradan, 3+1 konutlarda aylık ödemeleri 1.020 liradan başlayacak.

"MALİYETİNİN ÇOK ALTINDA FİYATLARLA EV SAHİBİ YAPIYORUZ"

İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.



Yeni, güvenli ve konforlu yuvaların İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."







