İzmir'deki depremzede esnafa 'faizsiz kredi' müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de depremden etkilenen esnafa, faizsiz ve bir yıl ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, açıklamasında, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından devletin depremzedelere yönelik destekleri sürdürdüğü belirtti.

KREDİ KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı KOSGEB tarafından depremzede esnafa kredi desteği sağlanmasına karar verildiğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonrasında KOSGEB bir çalışma gerçekleştirdi.

FAİZSİZ, BİR YIL GERİ ÖDEMESİZ, 100 BİN LİRAYA KADAR

KOSGEB tarafından, depremden etkilenen esnafımıza, faizsiz ve bir yıl ödemesiz olmak koşuluyla 100 bin liraya kadar kredi imkanı tanınacak. Böylece, esnafımızın hızlı bir şekilde finansmana ulaşarak deprem sonrasında açılan yaralarının sarılması sağlanacak. İnşallah bu krediyle, kullanılmaz hale gelen işletmelerimiz tekrar ekonomiye kazandırılacak."

KREDİNİN DETAYLARI

Kredi desteğinden faydalanmak isteyen esnaf, öncelikli olarak iş yerinin zarar gördüğüne dair hasar belgesi alacak.

Dağ bu konuda şu açıklamayı yaptı "KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı bulunan ve işletmesinin depremde zarar gördüğünü kaymakamlık veya valilik üzerinden belgeleyen esnafımız, Acil Destek Kredisi'nden faydalanabilecektir. Her işletmeye, kredi puanına göre 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacaktır.

KREDİ GARANTİ FONU DEVREYE GİRECEK

Kredi kullanım sürecinde teminat sorunu yaşayabilecek işletmeler için ise Kredi Garanti Fonu devreye girecek ve bu pürüzün de aşılması sağlanacaktır. Kullanılacak olan kredinin faizi esnafımıza yansımayacak ve KOSGEB tarafından karşılanacaktır."

“ACİL DESTEK KREDİSİ ŞEKLİNDE”

Kredi kullanımında ilk bir sene geri ödeme yapılmayacağını, bir senenin sonunda 24 ay boyunca 3'er aylık periyotlarla ödemelerin gerçekleştirileceğini bildiren Dağ, "Şu an için programa dahil olan bankalar; Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ile Yapı Kredi Bankası şeklindedir. KOSGEB tarafından, görüşmeler sürdürülmektedir. En kısa süre içerisinde Acil Destek Kredisi devreye alınacak ve depremden etkilenen esnaflarımız kendilerine sunulan imkandan faydalanacaklardır." ifadelerini kullandı.