İzmir'deki meslek lisesi dezenfektan üretip ihraç ediyor

Koronavrüs salgını sırasında okulların kapalı olduğu dönemde meslek liseleri tarafından sınıflar atölye gibi kullanılarak çeşitli üretimler yapıldı; sağlık ve ekonomi alanında ülkeye destek verildi.

Salgın sırasında üretim yaparak sağlık sistemine destek veren meslek okullarından biri olan İzmir'deki MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, diğerlerinden bir adım daha öne geçerek üretimlerinin ihracatını gerçekleştirdi.

DEZENFEKTAN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Okul, koronavirüs sürecinde talebin hızla arttığı dezenfektan ve temizlik ürünlerinde yaptığı kaliteli üretimle Belçika ve Libya'ya ihracat yaparak dış pazara açıldı.

Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesi içinde yer alan okulda eğitim gören öğrenciler, aldıkları teorik eğitimi okulun kimya atölyesinde uygulamaya dönüştürüyor.

ÖĞRENCİLER DE GELİR ELDE EDİYOR

Koronavirüs süreciyle artan talep üzerine temizlik ve kozmetik ürünlerine odaklanan öğrenciler, döner sermaye aracılığıyla pazarlanan bu ürünlerle gelir elde etme imkanı da buluyor.

İHRACAT PAZARINDA VARLAR

Öğretmenleriyle dezenfektan başta olmak üzere parfüm, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı gibi temizlik malzemelerini piyasa beklentilerinin üzerinde kaliteyle üreten öğrenciler, iç piyasanın yanı sıra ihracat pazarlarında da adlarından söz ettiriyor.

Belçika'ya geçen yıl hijyen kapısı dezenfektan makinesi, Libya'ya ise dezenfektan ihraç eden, bu yıl ise Kanada ve Birleşik Arap Emirliklerine dezenfektan numunesi gönderen lise, daha çok satış gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor.

"İZMİR'DE 2020'DE 25.5 MİLYONLUK BİR GELİR ELDE ETTİK"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bakanlığın mesleki eğitimde üretim kapasitesini artırmak için son yıllarda önemli yatırımlar yaptığını ve böylece güçlenen meslek liselerinin, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeleri ürettiğini belirtti.

Yahşi, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda asgari ücret civarında para kazanarak aile bütçelerine katkı sunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İzmir'de döner sermaye gelirlerine baktığımızda 2019 yılında 13 milyon 500 bin liralık bir gelir elde edilirken 2020 yılında 25 milyon 500 bin liraya yükseldik. Bu sayede önceki yıl Türkiye'de 7'nci sırada olan ilimiz, geçen yıl ilk 3'e girmeyi başardı. Döner sermaye gelirindeki artış, öğrencilerimize de olumlu yansıyor.

46 PATENT BAŞVURUSU

Liselerimizin ayrıca 46 patent başvurusu bulunuyor. Patentler alındıkça okullara müthiş bir özgüven geliyor. Bu sayede meslek liselerine rağbet de giderek artıyor."

AMAÇ DAHA ÇOK ÜRETMEK

Lise Müdürü Hamit Dursun ise geçen yıl Türkiye'deki 3 binden fazla meslek lisesi arasında üretim ve ciroda 7'nci, İzmir'de ise birinci olduklarını belirtti. Dursun, şunları söyledi:

"Salgın sürecinde çeşitli ülkelerden de dezenfektan ürünleriyle ilgili talepler gelmeye başladı. İlk olarak Libya'ya bu ürünlerin ihracatını gerçekleştirdik. Sonrasında ise dezenfektan üretimi için kabin ürettik, bunu da Belçika'ya sattık. Kanada'ya ve Dubai'ye numunelerimizi gönderdik. Bu yıl için de görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız daha çok üretip ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak."

MARKA TESCİLİ YAPTIRAN İLK OKUL

Türkiye'de marka tescili yaptıran ilk okul olduklarını, gayrı sıhhi müessese olarak iş yeri açma ve dezenfektan üretimi için ruhsatlarının bulunduğunu aktaran Dursun, yeni bir projeyle diğer döner sermaye işletmelerinin makine ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktardı. Dursun, "Ar-Ge atölyesi kurmaya hazırlanıyoruz. Türkiye'deki meslek liselerinin büyük çoğunluğunda döner sermaye işletmesi var ve bu okullarda kullanılan makineler dışarıdan alınıyor. Kuracağımız atölye sayesinde bu okullarımızın dışarıdan aldığı makineleri yarı fiyatına burada üretebileceğiz. 2021 sürecinde bunu tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.