İzmirli çiçekçiler zirai don nöbetine çıktı

Hava sıcaklıklarının eksi 5 dereceyi gördüğü Ege'de seracılık yapanlar ürünlerinin zarara uğramaması için kendi ısıtma yöntemlerini devreye soktu.

Kış mevsiminin etkisini arttırdığı bugünlerde, önemli çiçekçilik merkezlerinden İzmir’in Bayındır ilçesinde üreticiler, zirai don olayına karşı seralarında soba yakarak nöbet tutmaya başladı.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 5 DERECE

İzmir genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta sonundan itibaren eksi 5 dereceleri görecek olmasının ardından Bayındırlı çiçekçiler, seralarında bulunan kalorifer sistemlerini çalıştırıp bunun yanı sıra seraların içine soba kurdu.

ÇİÇEKÇİLİK MERKEZİ KIRMIZI ALARMDA

İzmir’in Bayındır ilçesi, Türkiye’deki önemli çiçekçilik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölgedeki vatandaşların büyük bir bölümü geçimini çiçekçilik ile sağlarken, ilçede yetiştirilen çiçekler iç piyasaya sürülmesinin yanı sıra çeşitli ülkelere ihraç da ediliyor. Yaşanan soğuk hava üreticileri kırmızı alarma geçirdi.

"ÇİÇEKLER, ÇOCUK GİBİ İLGİ İSTİYOR"

Gece boyu serada uyumayan ve nöbet tutan Bayındırlı çiçekçiler bir an olsun çiçeklerin yanından ayrılmıyor. Bayındır’da 10 yıldır çiçekçilik ile uğraşan Fatma ve Uğur Çeltik çifti, çiçeklerin çocuk gibi ilgi istediğini söyleyerek gece gündüz demeden serada bulunduklarını, soğuk havalarda soba yakarak çiçekleri koruduklarını ve sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi.

"100 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Bayındır’da 30 yıldır çiçekçilik işi ile uğraşan Nusret Özkan Torun ise geçtiğimiz haftalarda yaşanan soğuklarda çiçeklerin üzerini örtmeyi unuttuklarını söyleyerek 100 bin lira zarara uğradıklarını, bu nedenle geceleri serada kalorifer yaktıklarını ve sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi.

SOĞUK HAVA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE NÖBET SÜRECEK

Bayındırlı çiçekçiler soğuk havalar devam ettiği sürece seralarında nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtti.