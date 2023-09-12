İzmirli esnafa 100 milyon liralık destek artışı açıklandı Ticaret Bakanı Bolat, İzmir'de İzmirli esnafa 100 milyon liralık bir finansman daha sağlandığını müjdeledi.

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AA

Esnaf ve sanatkarlar kayıtlı oldukları kooperatifler kefaletinde krediye piyasa şartlarından daha düşük faiz ve daha uzun vadelerle erişebiliyor.

Esnaf kredi kefalet kooperatiflerinin Halkbank aracılığı ile esnafa kullandırdığı kredilerin limitleri İzmirli esnaf için 100 milyon lira daha artırıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir'deki konuşmasında kullandırılacak paketin 6'şar aylık geri ödemelerle yapılacağını ve vadesinin de toplam 5 yıla yayılacağını belirtti.

Kredinin toplam vadesi 5 yıl

Bolat, esnafa özel kredinin müjdesini şu sözlerle duyurdu:

Tüm Türkiye genelinde yürütülen sistem üzerinden, kredi kefalet kooperatifleri (TESKOMB) aracılığı ile Halkbank üzerinden İzmirli esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira finansman desteği daha yapılacak. Kredinin maliyeti yıllık yüzde 15 olacak. 6'şar aylık vadelerle geri ödenecek ve toplam 5 yıl vadeli olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)