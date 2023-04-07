İzmit'te mantar hasadına başlandı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde istiridye mantarında ilk hasat yapıldı.

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hayata geçirilen mantar üretim tesisinde 2023 yılının ilk hasadında 370 kilo mantar toplandı.

İstiridye mantarı üretim tesisinde yılın ilk hasadı

İzmit’te alternatif tarım ürünleri yetiştirerek üreticiyi desteklemek için hayata geçirilen istiridye mantarı üretim tesisinde yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Teknik destek de veriyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Modern Hayvan Pazarı’nda bulunan üretim serasında aynı zamanda mantar üreticiliği yapmak isteyen vatandaşlara teknik olarak da destek veriliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere gidiyor

Üretimin başladığı günden itibaren hasat edilen istiridye mantarları Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.