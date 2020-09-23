İzole tatil seçeneği, Akdağ'ı gözde mekan yaptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan 1.550 rakımlı Kocayayla, koronavirüs salgını sırasında sunduğu izole tatil ile ziyaretçi sayısını 2 kat artırdı.

Afyonkarahisar-Denizli sınırını belirleyen Akdağ'ın Sandıklı kısmında yer alan Kocayayla; geniş karaçam ormanı, meşelik alanları ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

YERLİ TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yapay gölet, sosyal tesisler ile enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evler, doğa, kamp ve karavan turizmi için Kocayayla'ya gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

YILKI ATLARI VE KIZIL GEYİKLER

Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'da macera tutkunlarının gezdiği Tokalı Kanyon, yılkı atları ve kızıl geyikleriyle misafirlerin unutulmazları arasına giriyor.

SULTAN KAYIĞI, BOTLAR, DENİZ VE DAĞ BİSİKLETİ

Akdağ Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Miraç Aktürk, koronavirüs salgını dolayısıyla yaz aylarında izole tatilin gözde mekanı haline gelen Kocayayla'nın, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

"Pandemide Akdağ insanlara ilaç gibi geldi." diyen Aktürk, yapay gölete bu yıl kazandırılan sultan kayığı, yuvarlak botlar, deniz bisikletleri ve dağ bisikletleriyle ziyaretçilerine sportif aktivite imkanlarının da sunulduğunu vurgulayarak, ziyaretçilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

BUNGALOV EVLER, KAMP VE KARAVAN ALANI

Aktürk, koronavürüs sürecinde Akdağ'a olan ilgiyi şöyle anlatıyor: "Burada 10 bungalov evimizde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yakında bir butik otelimiz hizmete girecek. Yine kamp ve karavan turizminde de Kocayayla, büyük ilgi gördü. Çünkü pandemi sürecinde insanlar Akdağ gibi doğa harikası yerlere gitmek istiyor. Şehir merkezlerinden ve kalabalık ortamlardan kendilerini uzak tutmak istiyorlar. Bu süreçte Akdağ'ımız çok büyük rağbet görüyor.

GELEN TURİST SAYISI İKİYE KATLANDI

Geçen yıla göre sezon sonu gelmeden şimdiden ziyaretçi sayımız iki kat arttı. Turist sayısı artıkça bizlerin verdiği hizmetler de artıyor."