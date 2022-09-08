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Japon ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

Japon ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Japonya'nın ekonomisi de sarsılmıştı. Ancak 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları ülkenin sorunu aştığını gösteriyor.