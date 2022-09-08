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- Japon ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü
Japon ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Japonya'nın ekonomisi de sarsılmıştı. Ancak 2022 ikinci çeyrek büyüme rakamları ülkenin sorunu aştığını gösteriyor.
- 08.09.2022 - 09:16
- Güncelleme : 08.09.2022 - 09:40
Japon ekonomisi, bu yılın nisan-haziran döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 3,5 büyüme gösterdi.
2022 yılının Nisan ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekteki sermaye harcamaları yüzde 2, özel tüketim yüzde 1,2 artış gösterdi.
Ekonomik büyüme hız kazandı
Büyüme ile ilgili yapılan açıklamalarda, ekonomik faaliyetlerin, koronavirüs kaynaklı sınırlamaların hafiflediği bu dönemde hız kazandığına işaret edildi.
Büyüme ön verilerin gösterdiğinden daha fazla arttı
Kabine Ofisi, daha önce "ön verilerde yüzde 2,2 büyüme" olarak açıkladığı rakamı yüzde 3,5 olarak güncelledi.
Enflasyona göre düzenlenen reel bazda gayrisafi yurt içi hasıla, çeyrek dönem bazlı yüzde 0,9 büyüme kaydetti. Bu oran daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.