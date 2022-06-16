Japon hükümeti, kendi merkez bankasına uyarı verdi

Küresel anlamda merkez bankalarının para sıkılaştırma politikaları nedeniyle sorun yaşayan Japonya Merkez Bankası, uyarı aldı.

Japonya'da yerel para birimi yenin hızlı değer kaybına yönelik olarak para piyasası hareketlerinin dikkatle izleneceği açıklanmıştı.

Japon hükümeti, bu kapsamda, son 24 yılın değer kaybı sonrası Japonya Merkez Bankasına "tedbir uyarısı"nda bulunarak, değer kaybeden Japon yenine karşı, Japonya Merkez Bankası'na (BoJ) tedbir çağrısı yaptı.

Yen, dolar karşısında değer kaybetti

AA'nın haberine göre, Japon yeni, ABD doları karşısında son 24 yılın en büyük değer kaybına uğradı. 1 dolar, 135 Japon yeni olarak işlem gördü.

"Gerekli tedbirlerin alınmasını ümit ediyoruz"

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, BoJ'la ilgili olarak, "Hükümetle uygun şekilde gerekli tedbirleri almasını ümit ediyoruz." dedi.

Dolar kurunda aşırı dalgalanma istikrar dışı

Hükümetin olası müdahalesine yönelik yorum yapmayan Matsuno, döviz kurları ile ilgili olarak da "Aşırı dalgalanma ve sistemsiz hareketler, ekonomi ve finansal sistemin istikrarının aleyhine etki ediyor." diye konuştu.

Matsuno, ABD ve diğer parasal yetki kurumları ile yakın iş birliğini sürdürerek, gerekli görüldüğünde uygun şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, Japon yeninin hızlı değer kaybına yönelik, para piyasası hareketlerini dikkatle izleyeceklerini açıklamıştı.