Japon hükümetinin borcu, mevcut varlıklarını 5,7 trilyon dolar aştı

Japonya'da 2020 mali yılında hükümetin borcunun, mevcut varlıklarını 655,2 trilyon yen (5,7 trilyon dolar) aştığı bildirildi.

Japonya, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelirken artan yaşlı nüfusu nedeni ile de olumsuzluklar yaşıyor.

Japonya'da Maliye Bakanlığı, Mart 2021'de sona eren 2021 mali yılı bazlı hükümet borcu ve mevcut varlıklarına yönelik verileri açıkladı.

Buna göre hükümet varlıkları, önceki mali yıla kıyasla yüzde 5,8 büyüyerek 720,8 trilyon yene (6,3 trilyon dolar) yükseldi.

HÜKÜMET BORCU YÜZDE 8,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

Veriler, hükümet borcunun ise yüzde 8,1 genişleyerek 1.376 trilyon yen (12 trilyon dolar) olarak kayda geçti.

Sonuçlar doğrultusunda Japonya hükümetinin negatif net sermayesi yüzde 10,7 artışla 665,2 trilyon yene (5,7 trilyon dolar) çıktı.

2003, YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Kamu yayıncısı NHK, "negatif net sermayede yıllık artışın", hükümetin söz konusu verileri kamuoyuna duyurmaya başladığı 2003 mali yılından bu yana "en yüksek seviyeye yükseldiğine" dikkati çekti. Negatif net sermaye artışında hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında 2020 mali yılında, üç ek bütçeyi yasalaştırmasının etkili olduğu bildirildi.

Ek bütçeler ülke geneli kişi başı 100 bin yen (880 dolar) nakit ile küçük ve orta ölçekli işletmelere 2 milyon yen (17 bin 550 dolar) yardım dahil çeşitli ödenekleri kapsamıştı.





"ÜLKE ŞİRKET OLSAYDI İFLAS EDERDİ"

Japonya'nın "çığ gibi büyüyen sosyal güvenlik masraf hacmi ve yaşlanan nüfusuna" dikkati çeken Kyodo ajansı, "özel bir şirket olsaydı ülkenin iflas etmiş olacağı" yorumunu yaptı.