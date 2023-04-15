Japon piyasalarında Warren Buffet etkisi hissedildi Asya borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıkarken, faiz kararlarını açıklayan bölge ülkelerinin merkez bankaları faizi sabit tuttu.

AA

Asya'da yoğun veri gündemine giriliyor.

17 Nisan ile başlayan haftanın veri takviminde, salı günü Çin ekonomisinde büyüme, sanayi üretimi ve perakende satışlar, çarşamba günü Japonya'da kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, perşembe günü Japonya'da dış ticaret açığı verileri takip edilecek.

Hafta içinde Singapur Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, bankadan yapılan açıklamada daha fazla sıkılaştırmanın ekonomik aktiviteye zarar verebileceği belirtildi.

Söz konusu gelişmeler ve ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın Japon şirketlerine yatırım yaptığı ve bu yatırımları artıracağını açıklamasının da etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,54 değer kazandı.

Güney Kore Merkez Bankası faizi sabi tuttu

Güney Kore Merkez Bankası da politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50'de sabit bıraktı.

Çin'de ihracat martta yıllık yüzde 14,8 arttı

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, Başkan Yi Gang ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze görüştükleri duyurulurken, ülkede açıklanan verilere göre, ihracat martta yıllık yüzde 14,8 artış, ithalat ise yüzde 1,4 azalış kaydetti.

Böylece martta dış ticaret fazlası 88,2 milyar dolar oldu.

Çin'de enflasyon martta yıllık yüzde 0,7 yükseldi

Çin'de TÜFE martta yıllık yüzde 0,7 artarken, ÜFE yüzde 2,5 geriledi. Analistler, özellikle ÜFE'deki gerilemenin küresel talepte azalmaya işaret ettiğini ve Çin ekonomisine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Japonya Merkez Bankası ücret artışlarının devam edebilececeğine işaret etti

Geçen hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanlığı görevine atanan Kazuo Ueda, ilk uluslararası toplantısında, küresel durgunluk yaşanacağını öngörmediklerini ifade ederek, Japonya'da ücret artışlarının devam edebileceğini bildirdi.

Japonya'da ÜFE'deki artış martta yüzde 7,2'ye gerilese de beklentilerin üzerinde kaldı, çekirdek makine siparişleri ise yıllık yüzde 9,8 artışla öngörüleri geride bıraktı.