Japon Yeni, euro karşısında 7 yılın en büyük değer kaybını yaşadı

1 euro, 143 Japon Yeni olarak işlem görürken, Japon Yeni, euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşıyor. Japon yetililer bu durumun "aleyhte" olduğunu savunuyor.

Japon Yeni, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 0,75 faiz artışı kararıyla euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşadı.

Japon hükümeti, ABD Doları'nın ardından euro karşısında da değer kaybeden Japon Yeni'ndeki ani dalgalanmaların olumsuz bir gidiş olarak tanımlıyor.

Japon yenindeki düşüş yetkilileri endişelendiriyor

Japon Yeni'nin, yabancı piyasalardaki değer kayıpları hükümet ile Japon finansal otoritelerini endişelendiriyor.

1 euro, 143 Japon Yeni oldu

AA'nın haberine göre, haftanın son günü itibarıyla 1 euro, 143 Japon Yeni olarak işlem görüyor.

En son 1998'de 139 Japon Yeni bandını gören 1 dolar, hafta içinde 144 bandını görürken şu an 143 Japon Yeni seviyesinden işlem görüyor.

Japon hükümeti müdahale edebilir

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yenin son hareketlerinin "ekonominin temel istikrarlarından uzak" olduğunu belirterek, "Ani dalgalanmalardan oldukça endişeliyiz, ki bunlar aleyhimizde. Hiçbir opsiyonu hariç tutmaksızın gerekli tedbirlere hazırız." dedi. Düşüş eğilimini "spekülatif" olarak niteleyen Suzuki, bu eğilimin sürmesi halinde Japon hükümeti olarak müdahale edeceklerini yineledi.