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    Yene müdahale eden Japonya, parasını güçlendirme adımlarını sürdürecek

    Yenin değer kaybını durdurmak için müdahale eden Japonya, keskin hareketlere karşı adımlarını kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.
    • 18.10.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:15
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    Yene müdahale eden Japonya, parasını güçlendirme adımlarını sürdürecek

    ABD doları tüm dünyada para birimlerine karşı üstünlüğünü sürdürürken, ülkeler de kendi para birimlerini değerine artırmak için adımlar atıyor.

    Geçen ay Japonya, ABD'nin agresif faiz artırımları ile Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikası arasındaki uçurum nedeniyle yende görülen sert değer kaybını durdurmak için döviz piyasasına müdahale etmişti.

    Dolar/yen kuru 149,10 seviyesine tırmandı

    Dolar/yen kuru dün ise, seans kapanışına yakın Ağustos 1990'dan bu yana ilk kez 149,10 seviyesine tırmanarak geçen ay kur müdahalesi yapılan seviyenin de üstüne çıkmıştı.

    Yenin değer kaybına karşı piyasa müdahalesi

    Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yenin dün 32 yılın yeni dip seviyesine inmesinin ardından hükümetin, spekülasyonlara dayanan sert kur hareketlerine uygun ve kararlı adımlarla yanıt vereceğini belirterek bir piyasa müdahalesi daha gerçekleştirilmesi ihtimalini canlı tuttu.

    Shunichi Suzuki

    "Piyasa hareketlerini büyük bir endişeyle izliyoruz"

    Suzuki, "Piyasa hareketlerini büyük bir endişeyle izliyoruz. Keskin hareketlere karşı kararlı davranacağız. Kararlı bir hamle olarak döviz piyasasına müdahale de etmiştik." dedi.

    Japon Yeni

    Yüzde 20 değer kaybı

    Reutes'in haberine göre; Suzuki, yendeki değer kaybının ekonomiyi kötü etkilediğini ilk kez, dolar/yen kuru nisan ayında 126 seviyesini gördüğünde belirtmişti. O zamandan beri keskin düşen yen, bu yılın başından beri yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.


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