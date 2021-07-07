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Japonya 2021 mali yılı büyüme beklentisini düşürdü
Japonya 2021 mali yılı büyüme beklentisini koronavirüs salgınını ağır etkilerini neden göstererek aşağı yönlü güncelledi.
- AA
- 07.07.2021 - 09:03
- Güncelleme : 07.07.2021 - 09:04
Japonya'da Ekonomi ve Mali Politikalar Konsey toplantısı sonrası Kabine Ofisi, ocakta açıklanan büyüme beklentisinin 0,3 puan aşağıya çekildiğini duyurdu.
YENİ BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,7
Buna göre, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japonya'nın gayri safi milli hasılasında yüzde 3,7 büyüme bekleniyor.
“BÜYÜME ORANI, KORONAVİRÜS SALGINI ÖNCESİNDEKİ SEVİYEYİ AŞACAK”
Başbakan Suga Yoşihide, büyüme oranının, koronavirüs salgını öncesindeki seviyeyi aşacağına inandığını belirtti.
“AŞILAMA EKONOMİYİ HIZLANDIRACAK”
Suga koronavirüse karşı ülke içi aşılama oranlarının ekonominin normale dönmesini hızlandıracağını kaydetti.