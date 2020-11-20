Japonya Başbakanı Suga'dan APEC'te 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vurgusu

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, APEC'te "Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu bölgenin refahının köşe taşı olacaktır." vurgusu yaptı.

2020 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bölgesel refahın genişletilmesi için birlik ülkeleriyle yakından çalışmak istediğini aktardı.

Suga Yoşihide toplantıda, "Japonya, APEC ile beraberce, tüm krizlere karşı direnç gösterebilecek şekilde, sürdürülebilir ekonomi ve toplumun hayata geçirilmesini hedefliyor." dedi.

“SERBEST VE AÇIK HİNT-PASİFİK VİZYONU BÖLGENİN REFAHININ KÖŞE TAŞI OLACAK”

Çin’in bölgesel iddialarına karşı Japonya’nın Hint-Pasifik vizyonunu önemini anımsatan Suga, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu bölgenin refahının köşe taşı olacaktır." dedi.

Vizyonun liderliğini ülkesinin üstlenebileceğini kaydeden Suga, Japonya’nın sera gazı salınımını "net sıfıra" indirmeyi ve karbondan arınmış bir toplum hedeflediğini de söyledi.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

APEC 21 EKONOMİDEN OLUŞUYOR

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.