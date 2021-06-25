Japonya, bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının onay sürecini tamamladı

Japonya'nın, 15 Asya-Pasifik ülkesinin taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın onay sürecini tamamladığı bildirildi.

Dünya ülkeleri çeşitli bölgesel anlaşmaları imzalayarak, ticari kazançlarda fayda sağlamaya yönelik adımlar atıyor.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, 28 Nisan'da yasama organı Ulusal Diet tarafından kabul edilen anlaşmanın onaylandığına dair belgeyi, anlaşmanın işleyişini yürüten Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) sekreterliğine teslim etti.

ONAY SÜRECİNİ TAMAMLAYAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Japonya, 15 ülkenin imzacı olduğu anlaşmanın onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke oldu.

Daha önce Çin ve Singapur da anlaşmayı meclislerinde onayladıktan sonra onay belgesini ASEAN sekreterliğine teslim etmişti.

Anlaşmayı 15 Şubat'ta meclisinde kabul eden Tayland ise henüz onay belgesini iletmedi.

ASEAN üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) anlaşmasının, dünyanın en büyük bölgesel ekonomik blokunu yaratması bekleniyor.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI, GÜMRÜK TARİFELERİNİ YÜZDE 90 AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasında gümrük tarifelerini yüzde 90 azaltmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşması, dünya nüfusunun ve gayrisafi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu kapsıyor.

ANLAŞMA 15 KASIM 2020'DE İMZALANDI

ASEAN ülkeleri ile en büyük bölgesel ticaret ortaklarını bir araya getiren RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için en az 6 ASEAN ülkesi ile en az 3 ASEAN dışı ülkenin onay sürecini tamamlaması gerekiyor.