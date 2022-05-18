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    Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı

    Japonya ekonomisi, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenerek bocalama aşamasına girmiş ancak buna rağmen iki yıl üst üste daralmamıştı. Şimdi 2022'in ilk yarısında yüzde 1 daralma yaşadı.
    • 18.05.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 10:29
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    Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı

    Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya ekonomisi, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığı sarsıntının etkilerini bu yılın ilk yarısında daralma olarak gördü.

    Japonya ekonomisi, koronavirüs kısıtlamalarının hizmet sektörünü olumsuz etkilemesi ve emtia fiyatlarındaki artışın yeni baskılar oluşturmasıyla iki yılın ardından ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı.

    Daralma beklentilerin altında gerçekleşti

    Reuters'in haberine göre, konomistler Japonya ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,8 daralmasını bekliyorlardı.

    Japonya

    Yaşanan daralma, bütçeye ek destek gerektirebilir

    2,7 trilyon yen (20,86 milyar dolara) değerinde ekstra bütçe harcamasının ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ekonomideki daralma nedeniyle 10 Temmuz'da ekonomiye daha fazla destek verme baskısıyla karşı karşıya kalabilir.


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