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Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı

Japonya ekonomisi, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenerek bocalama aşamasına girmiş ancak buna rağmen iki yıl üst üste daralmamıştı. Şimdi 2022'in ilk yarısında yüzde 1 daralma yaşadı.