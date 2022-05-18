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- Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı
Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı
Japonya ekonomisi, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenerek bocalama aşamasına girmiş ancak buna rağmen iki yıl üst üste daralmamıştı. Şimdi 2022'in ilk yarısında yüzde 1 daralma yaşadı.
- 18.05.2022 - 09:57
- Güncelleme : 18.05.2022 - 10:29
Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya ekonomisi, koronavirüs salgınından dolayı yaşadığı sarsıntının etkilerini bu yılın ilk yarısında daralma olarak gördü.
Japonya ekonomisi, koronavirüs kısıtlamalarının hizmet sektörünü olumsuz etkilemesi ve emtia fiyatlarındaki artışın yeni baskılar oluşturmasıyla iki yılın ardından ilk çeyrekte yüzde 1 daraldı.
Daralma beklentilerin altında gerçekleşti
Reuters'in haberine göre, konomistler Japonya ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,8 daralmasını bekliyorlardı.
Yaşanan daralma, bütçeye ek destek gerektirebilir
2,7 trilyon yen (20,86 milyar dolara) değerinde ekstra bütçe harcamasının ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ekonomideki daralma nedeniyle 10 Temmuz'da ekonomiye daha fazla destek verme baskısıyla karşı karşıya kalabilir.