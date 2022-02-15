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    Japonya ekonomisi yüzde 5,4 büyüdü

    Japonya ekonomisi güçlü harcamaların etkisiyle Q4'te yüzde 5,4 büyüdüğü açıklandı.
    • REUTERS
    • 15.02.2022 - 12:34
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    Japonya ekonomisi yüzde 5,4 büyüdü

    Japonya koronavirüsün etkisiyle olumsuz gelişmeler yaşarken, ekonomisini yapılan harcamalar ekseninde geliştirdi.

    Ülke ekonomisi, koronavirüs vakalarındaki düşüşün harcamaları desteklemesiyle dördüncü çeyrekte yüzde 5,4 büyüme kaydetti ancak artan hammadde maliyetleri ve Omicron vakalarındaki artış ekonomik görünüme yönelik risk oluşturdu.

    RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ ETKİLİ

    Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Ukrayna'da artan gerilimin, BOJ'un ılımlı ekonomik toparlanma öngörüsüne yönelik yeni bir risk olduğuna dikkat çekti.

    Japonya

    BEKLENTİ EKONOMİNİN YÜZDE 5,8 BÜYÜMESİ YÖNÜNDEYDİ

    Revize edilmiş verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 2,7 küçülen dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın dördüncü çeyrekte yüzde 5,8 büyümesi bekleniyordu.


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