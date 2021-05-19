Japonya ekonomisinde koronavirüsün etkisi: Tarihi daralma

Koronavirüs salgının sonrasında üretimin durma noktasına gelmesi Japonya'nın ekonomisine olumsuz yansımıştı. Şimdi de kamu harcamalarının artmasıyla 4,6 daralma yaşadı.

Japonya ekonomisi, koronavirüsün etkisinin iflaslara neden olacak boyutta yoğun hissedildiği 2020 mali yılında yüzde 4,6 daraldı. Bu oran "tarihi daralma" olarak nitelendirilerek şimdiye kadar en büyük daralma olarak kayda geçti.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ

Kabine Ofisi'nin açıkladığı 2020 mali yılı ön verilerine göre, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi kabul edilen Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında, önceki mali yıla kıyasla reel bazda yüzde 4,6 daraldı.

1955'TEN BUGÜNE EN BÜYÜK DARALMA

Böylece, verilerin derlenmeye başladığı 1955 sonrası Japonya en büyük daralmayı yaşadı.

2008'DEKİ DARALMAYI GEÇTİ

Küresel finansal kriz dönemindeki 2008 mali yılında ise Japonya gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 3,6 daralmıştı.

KAMU HARCAMALARI ARTTI

Kabine Ofisi'nin verilerine göre, koronavirüs kısıtlamalarının yoğun uygulandığı 2020 mali yılında özel tüketim yüzde 6, mal ve hizmet ihracatı yüzde 10,4 düştü.

Ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarındaki düşüş sonrası ülke ithalatı ise yüzde 6,8 geriledi.

Sermaye harcamaları yüzde 6,9, özel konut yatırımları yüzde 7,1 azaldı. Kamu yatırımları yüzde 4 ve hükümet harcamaları yüzde 3,1 artış gösterdi.

Hükümet, Mart 2021'de başlayan mevcut mali yılda gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4 büyüyeceğini tahmin ediyor.