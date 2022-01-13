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    Japonya, Endonezya'dan kömür ihracat yasağını kaldırmasını istedi

    Japonya ve Endonezya yetkilileri bir araya geldi. Japonya, Endonezya'nın geçici kömür ihracatı yasağını yürürlükten kaldırmasını talebinde bulundu.
    • AA
    • 13.01.2022 - 08:46
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    Japonya, Endonezya'dan kömür ihracat yasağını kaldırmasını istedi

    Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, Jakarta'da Endonezya Enerji Bakanı Arifin Tasrif ile görüştü.

    BİR AYLIK KÖMÜR YASAĞI VAR

    Potansiyel kömür açığına önlem alma amacıyla Hagiuda Koiçi, Endonezya'nın 1 aylık kömür ihracatı yasağını kaldırmasını istedi.

    İHRACAT YASAĞI ŞAŞIRTMIŞTI

    Uygulanan ihracat yasağının Japon firmaları şaşırttığını söyleyen Hagiuda, Endonezya'nın "soruna yönelik anlayış göstermesini" beklediklerini kaydetti.

    Japonya

    2060'TA KARBONSUZ ENDONEZYA HEDEFİ

    Görüşmede iki ülkenin bakanı, "2060'ta karbonsuz Endonezya" hedefi kapsamında, Endonezya'da enerji üretiminde amonyak kullanımının teşvik edilmesinde anlaştı. Hagiuda, "Hükümet ve özel sektörün birlikte çalışacağı şekilde iş birliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.


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