Japonya enflasyonla mücadele için 2 trilyon yen ayırdı Tüm dünyada yaşanan gıda ve enerji fiyatlarındaki artıştan etkilenen Japonya, enflasyona karşı destek paketi açıkladı.

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Enflasyon tüm dünyada yükselmeye devam ediyor ve ülkeler kendi içlerinde açıkladıkları destek paketleriyle artan fiyatlara yetişemeyen halkı bir şekilde desteklemeye çalışıyor.

Bu doğrultuda Japonya da enerji ve gıdada artan maliyetlerin oluşturduğu enflasyona karşı toplamda 2 trilyon yenlik (15 milyar dolar) finansman desteği vermeye hazırlanıyor.

Japon hükümeti, yükselen enerji ve gıda maliyetleri ile Japon yenindeki döviz karşısında değer kayıplarının yol açtığı enflasyona karşı paket hazırladı.

Enerji faturalarının düşürülmesi hedefleniyor

Enflasyonla mücadele paketi kapsamında nakit desteği verilecek ve enerji faturalarının düşürülmesi hedeflenecek.

Düşük gelirli hane başına 230 dolar

Destek kapsamında düşük gelirli hane başına 30 bin yen (230 dolar) ile bu ailelerde mevcut çocuk başına 50 bin yen (380 dolar) nakit sağlanacak.

Paket için rezerv fonlardan faydalanacak

Nisanda yapılacak yerel seçimler öncesi açıklanan paketin finansmanı için mevcut mali yılı kapsayan devlet bütçesindeki rezerv fonlardan faydalanılacak.

"Japon hükümeti değişken fiyatlara karşı yanıt vermeye hazır"

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Japon hükümetinin, değişken fiyatlara karşı ivedilikle yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.