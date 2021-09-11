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- Japonya, Haiti'deki depremzedelere 3.25 milyon dolarlık acil yardım gönderiyor
Japonya, Haiti'deki depremzedelere 3.25 milyon dolarlık acil yardım gönderiyor
- AA
- 11.09.2021 - 09:14
Japonya, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla geçen ay 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Karayipler ülkesi Haiti'deki depremzedelere insani yardım sağlayacak.
3 MİLYON 250 BİN DOLAR DEĞERİNDE GIDA, SU VE SAĞLIK MALZEMELERİNİ KAPSAYAN ACİL İNSANİ YARDIM
Buna göre 3 milyon 250 bin dolar değerinde gıda, su ve sağlık malzemelerini kapsayan acil insani yardım, Haiti'nin depremden etkilenen bölgelerine ulaştırılacak.
YARDIM ULUSLARARASI KURULUŞLAR ARACILIĞI İLE YERİNE ULAŞACAK
Yardımlar Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) vasıtasıyla aktarılacak.
"650 BİN KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ KONUMDA”
Kyodo ajansına göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, depremzedelere yardıma yönelik 650 bin kişinin yardıma muhtaç konumda olduğunu söyledi.
14 Ağustos'ta Haiti'nin Tiburon Yarımadası'nda 10 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla insan yaralanmıştı.