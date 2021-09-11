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Japonya, Haiti'deki depremzedelere 3.25 milyon dolarlık acil yardım gönderiyor

Japonya, Haiti'deki depremzedelere 3.25 milyon dolarlık acil yardım gönderiyor

Geçen ay 7,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Haiti'de 650 bin kişinin yardıma ihtiyacı var. Japonya da uluslararası kuruluşlar eli ile depremzedelere yardıma hazırlanıyor.