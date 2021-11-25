Japonya, ham petrolü kullanıma sunacak

Başbakan Kişida, devlet rezervinden bir bölümü satışa çıkarmaya karar verdiklerini duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin petrol rezervine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Kişida, "Japonya, ABD ile koordinasyon içerisinde, devlet rezervinden bir bölümü satışa çıkarma kararı verdi." dedi.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Kişida, ham petrol fiyatlarının istikrarının, koronavirüs salgını karşısında ekonomik toparlanma amacıyla oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Karar doğrultusunda hükümetin, devlet rezervinden ilk aşamada birkaç milyon varili piyasaya sunacağı bildirildi.

"HAM PETROL KULLANIMA AÇILIYOR"

Kamu yayıncısı NHK, "Japonya'da hükümetin rezervini yenilerken ham petrolü kullanıma açtığını, devlet rezervini piyasa fiyat istikrarı kapsamlı kullanıma açması uygulamasının yaygın olmadığını" bildirdi.

"FİYATLARIN DÜŞMESİNE YARDIMCI OLACAK"

Kyodo ajansı, Körfez Savaşı arifesi ve Mart 2011 Fukuşima nükleer faciası sonrası dahil Japonya hükümetinin rezervini şimdiye kadar 5 kez kullanıma açtığını aktardı.

Ham petrol rezervini 1970'lerde tutmaya başlayan Japonya'nın tüketiminin yüzde 90'ınının petrol üreten Orta Doğu ülkelerine bağlı olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün, rezervden 50 milyon varillik ham petrolü kullanıma sunacağını açıklamıştı. Biden, petrolün kullanıma sunulmasına yönelik, "Bu eylem, arz eksikliğiyle başa çıkmamıza, dolayısıyla fiyatların düşmesine yardımcı olacak." demişti.