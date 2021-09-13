Japonya Hava Yolları, koronavirüse karşı sermaye artıracak

Japonya Hava Yolları, koronavirüste düşen finansal kapasitesine yönelik sermaye artırmaya karar verdiğini açıkladı. Hava yolu şirketi sermaye artırım kaynaklarını ve yapılacak harcamaları da paylaştı.

Japonya Hava Yolları (JAL), koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı 300 milyar yenlik (2 milyar 720 milyon dolar) sermaye artışına gideceğini duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon firma, koronavirüsün hava yolu sektörüne olumsuz etkisine karşı finansal kapasitesini güçlendirecek.

HAVA YOLU FİRMASI 200 MİLYAR YENLİK BANKA KREDİSİ KULLANACAK

Firma bu kapsamda MUFG, Mizuho ve SMBC gibi Japonya'nın büyük bankaları ile devlet destekli Japonya Kalkınma Bankasından (DBJ) 200 milyar yenlik tali kredi kullanacak.

100 MİLYAR YENLİK TAHVİL İHRACI YAPACAK

JAL ayrıca 100 milyar yenlik sermayeyi de tahvil ihracından elde edecek.

YENİ UÇAK ALIMI VE YEŞİL TEKNOLOJİ HEDEFLENİYOR

Yeni sermayenin bir kısmının, Airbus 350s uçaklarının hizmete alınması dahil yeşil teknoloji yatırımlarına tahsis edileceği kaydedildi.

"SALGIN SONRASINA YATIRIM YAPIYORUZ"

JAL yetkilisi Yuiçiro Kito, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Bu finansal planlamamız sadece yeterli fonu elimizde tutmaya yönelik savunmacı yaklaşım değil, ayrıca salgın sonrası döneme hazırlık kapsamlı agresif bir tutum." diye konuştu.

HAVA YOLU 2020'DE KAYIP VERDİ

JAL, salgının seyahat sektörüne etkisi sonucunda, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında, 286 milyar 600 milyon yen (2 milyar 600 milyon dolar) net kayıp yaşamıştı. Bu kaybın, 2012 mali yılından beri ilk gelir kaybı olduğu bildirilmişti.